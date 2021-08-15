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Стремительное продвижение представителей организации «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) по Афганистану вызывает недоумение у американских журналистов издания Politico. Они пишут, что с 2002 года США выделили на обучение и вооружение афганской армии и полиции не менее 88 миллиардов долларов. Однако и правоохранители, и ВС практически без боя сдают талибам одну провинцию за другой.

Авторы публикации поясняют, что оптимистические прогнозы, которые не забывали регулярно приводить в своих докладах американские аналитики, были лишь ширмой для всеобъемлющей коррупции, процветающей в Афганистане. 20 лет США готовили в стране «призрачную армию и полицию». Многие правоохранители и бойцы существовали только на бумаге, но зато исправно получали зарплату за свои «труды» в Минобороны и МВД Афганистана.

Еще одна причина кроется в том, что Соединенные Штаты оставили афганцев без своей высокотехнологической поддержки. Пока американский контингент разворовывал выделенные на подготовку афганской армии и полиции средства, талибы вооружались по самым современным стандартам и повышали боевое мастерство. Правительственные же силы даже представить не могли, что им придется сражаться без помощи США. И поэтому при первых же атаках сдали крупные города страны.

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