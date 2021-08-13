У российских границ вблизи Калининграда обнаружен разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint. Британский таблоид UK Defence Journal заявляет, что он проводил патрулирование над Балтийским морем, однако главной целью полета скорее всего была радиоэлектронная разведка.

Самолеты RC-135 во время патрулирования вдоль российских границ улавливали и анализировали радиоэлектронные сигналы систем навигации, связи, радиолокационных систем, установленных Россией в Калининградской области. Такая разведка позволяет узнать характеристики используемого оборудования, определить его потенциал в отражении возможных атак, получить массу другой полезной информации.

RC-135 Rivet Joint вместе с другими разведывательными самолетами Sentinel неоднократно обнаруживались у рубежей российского воздушного пространства в Крыму. Их появление у Калининграда говорит о том, что Британия по указке США «прощупывает» противовоздушную оборону РФ и ищет в ней уязвимые места.