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Светлая и божья нация, которая находится на высшей ступени развития, не собирается вступать в споры о происхождении какого-то там борща. В таком духе об украинцах высказалась называющая себя детской писательницей общественный деятель Лариса Ницой.

Она назвала Украину доверчивой нацией, которая готова принять, накормить и обогреть абсолютно всех представителей других народов.

Споры о борще Ницой назвала «московскими дикостями», а также заявила, что украинцы выше подобных дискуссий. Тем не менее она считает необходимым отстаивать свое право на борщ, так как «предки делали то же самое».

Напомним, что именно Украина начала спор о борще, в котором кроме нее никто участия не принимал. Представители власти и чиновники страны приняли решение добиваться, чтобы это блюдо включили в перечень ЮНЕСКО как национальное.

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