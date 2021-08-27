Пентагон опубликовал изменения к положениям о военных закупках для бюджета на следующий финансовый год, в которых запретил своим военным базам на территории Европы приобретать российские энергоресурсы.

Теперь эти военные объекты лишены права заключать контракты на получение энергии, которая поставляется из России. При этом на Азию и расположенную на этом материке часть Турции новое правило не распространяется.

В американском Минобороны объяснили, что раздел 2821 запрещает использование энергетических ресурсов из РФ для укрепления энергобезопасности европейского континента. Одновременно с этим они уточнили, что ряд исключений из правила все же останется, так как далеко не везде возможно его точное исполнение. Также сообщается, что речь идет обо всех видах ресурсов, поставляемых Россией.