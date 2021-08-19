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Пентагон разместил запрос для подрядчиков на приобретение специального авиационного оборудования. Его военное ведомство США намерено передать украинским ВВС, находящимся в плачевном состоянии.

Так, Пентагон собирается закупить три инструментальных посадочных системы, а также радионавигационный комплекс для связи и определения координат воздушных машин.

Данную информацию прокомментировал эксперт Академии военных наук Сергей Судаков. Он считает, что США пытаются сделать более мобильной украинскую армию. По словам специалиста Соединенные Штаты давно это планировали, но реализовывают только сейчас, чтобы оказать дополнительное давление на РФ. Также запрос мог появиться в связи со скорым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Судаков отметил, что США предоставит все закупаемое оборудование Украине совсем не бесплатно. Во сколько оно обойдется Киеву, в данный момент неизвестно.

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