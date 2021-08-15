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Полковник ВС США Уэйн Маротто заявил, что у Соединенных Штатов имеется «четкий мандат», на основании которого они наделены «эксклюзивными полномочиями» на территории Сирии. Впрочем, на просьбу продемонстрировать этот самый документ военнослужащий не отреагировал.

Напомним, что ранее в российском посольстве заявили, что США незаконно находятся в Сирии. Они не были приглашены законным правительством страны, поэтому свои военные операции проводят нелегально. Американских чиновников это особо не смутило.

Они заявили, что США останутся в Сирии несмотря ни на что и будут продолжать борьбу с джихадистами. На это в России ответили, что таким образом Соединенные Штаты нарушают положение 2254 Совбеза ООН.

Сирийские власти, которые считают США оккупантами, заявляют, что главная их цель – совсем не борьба с терроризмом. Заниматься ею американцам просто некогда, так как днем они в основном спят на своих базах, а ночью перегоняют в Ирак свои бензовозы, доверху наполненные нефтью из крупнейших сирийских месторождений, которые находятся под полным контролем США. При этом бензовозов у военных уже намного больше, чем боевых машин.

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