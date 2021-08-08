Соединенные Штаты готовятся захватить контроль над Арктикой в долгосрочной перспективе. Пентагон даже разработал стратегию доминирования в северном регионе, в которой четко и по пунктам расписано, что нужно для этого сделать.

Так, военнослужащим ВС США предписывается вести активную подготовку к ведению боевых действий в условиях экстремально низких температур. Также Соединенные Штаты планируют пресекать любые конфликты между странами, претендующими на арктические территории и создавать в регионе плацдарм для проецирования на РФ своей военной мощи.

США не просто так заинтересовались Арктикой, которая много лет не вызывала у них никаких положительных эмоций. В той же стратегии говорится, что после таяния льдов открываются все новые и новые территории, которые богаты нефтью, газом и другими природными ресурсами.

В настоящий момент в Арктике безоговорочно доминирует Россия, которая намерена защищать свои территории в северном регионе. Также она удерживает контроль над Северным морским путем, который уже через несколько лет может стать весьма популярным и востребованным торговым маршрутом. РФ владеет в Арктике несколькими крупными военными базами, которые надежно защищены береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Севморпуть охраняют комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», которые способны отразить любую атаку.