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Американские ВМС проводят крупнейшие за 30 лет учения LSE-2021, намереваясь показать России и Китаю свою мощь, а также доказать свою способность вести боевые действия сразу в нескольких регионах планеты.

Мощь американского флота давно не интересует ни Китай, ни Россию. Не верят в нее и многие американские эксперты. Так, по итогам военных игр, которые США проводили в прошлом году, ВМС с треском проиграли российскому флоту. По той простой причине, что слишком уж зацикливаются на электронной составляющей.

Вера в высокие технологии – это чудесно и очень даже на руку РФ. Потому что в случае вооруженного столкновения ей достаточно атаковать спутники, системы связи и навигации, а также самолеты радиолокационного обнаружения. А корабли США потом сдадутся сами, так как превратятся в слепых и беспомощных котят. Перетопить их не составит никакого труда.

Генерал Джон Хайтен, который рассказал о прошлогодних играх, отметил, что на учениях LSE-2021 одной из целей является отработка информационной борьбы для получения превосходства над странами с самостоятельной внешней политикой. Однако это вряд ли поможет одолеть Россию и Китай, которые знают, что нужно делать.

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