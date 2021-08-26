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Соединенные Штаты втихаря вывозят свои граждан из Афганистана. К операции по эвакуации привлечен не только Пентагон, но и Центральное разведывательное управление.

Журналисты издания The Wall Street Journal сообщают, что для вывоза американцев из страны применяются боевые вертолеты. Они дают возможность в случае чего отстреляться от талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Сообщается, что в операции также участвуют французские военные. Однако приоритет в ходе эвакуации все же отдается американским гражданам. Кроме того, из Афганистана вывозят местных жителей, которые имеют либо грин-карт, либо специальные визы.

Напомним, что в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил – в Афганистане еще могут оставаться около полутора тысяч граждан США. Он также отметил, что эвакуация американцев может быть продолжена и после 31 августа.

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