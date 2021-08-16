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Июньская провокация с участием эсминца «Дефендер» не осталась без ответа со стороны России. Москва не только жестко выставила британский корабль из своих территориальных вод, но еще и провела весьма показательные учения в Средиземном море.

Она привлекла к этим маневрам 5 больших боевых кораблей под руководством ракетного крейсера Москва. Но самым страшным для Запада оказалось участие в тренировочных мероприятиях истребителей МиГ-31. Сейчас известно, что на этих самолетах могли испытываться гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые наводят страх на США и НАТО с момента своего появления.

Китайское издание Sohu, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», пишет, что столь жесткий ответ РФ был абсолютно оправданным.

«Действия Британии в Черном море, направленные против России, являются одной из многих ожесточенных провокаций НАТО за последние годы», — пишет автор статьи.

Он также напоминает, что ракеты «Кинжал», способные разгоняться до 7 Махов и поражать цели на расстоянии до 2000 километров, являются для США серьезной угрозой.

Кроме того, эксперт отмечает, что Россия вполне может наводить страх на Европу и США и другими видами современного вооружения. Достаточно лишь разместить его на территории Сирии, где в распоряжении РФ имеется целых две военных базы.

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  • Анна
  • 14.08.2021
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