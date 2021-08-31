В США требуют уволить руководство Пентагона. Информация об этом появилась на сайте Flag Officers For America.

Как сообщается, 30 августа соответствующее письмо было направлено к министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли. Под письмом свою подпись поставили 87 американских генералов и адмиралов, находящихся в отставке.

Причиной для подобного требования стало то, что вывод войск из Афганистана нанёс репутации страны огромный ущерб. Согласно их заявлению, США ещё много лет будут считать ненадёжным партнёром во всех международных соглашениях или проводимых операциях.

Кроме того, в письме указывается, что руководство Пентагона обязано было не допустить ошибок, которые были совершены во время вывода войск. Если же они пытались сделать всё, что могли, но президент не стал к ним прислушиваться, то им нужно было уйти в отставку.

Недавно Марк Милли заявил, что в Пентагоне не предполагали того, что «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) удастся с такой скоростью захватить Афганистан. По его словам, такое развитие событие могло произойти не раньше, чем страну покинут американские войска.