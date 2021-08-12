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Российский турист, проведший свой отпуск на Кипре, рассказал о характере местных жителей. Он посчитал их прижимистыми и скупыми.

Согласно словам россиянина, киприоты доброжелательно относятся к путешественникам, однако никогда не сбрасывают цены на свои услуги или товары. Он отметил, что если во многих других странах при покупке не одного, а сразу четырех сувениров покупателям часто делают скидки, то на Кипре любые попытки поторговаться заканчиваются провалом.

Гражданин РФ решил провести эксперимент, зайдя в ряд магазинов и сообщив продавцам о желании приобрести 4 пары спецобуви для ходьбы по пляжам с галькой. Однако только в одном месте ему согласились дать скидку в размере 50 центов. Поэтому у него сложилось впечатление, что местным кассирам лучше не продать ничего, чем опустить цену «хотя бы на копейку».

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