Организаторы I Всероссийского родительского форума назвали главные вопросы для обсуждения

Менее чем через неделю в Мордовии начнется I Всероссийский родительский форум, посвященный вопросам школьного питания. Он продлится два дня. На мероприятии выступят различные эксперты. Они обсудят влияние родительского сообщества на безопасность и качество школьного питания. По его окончанию в Санкт-Петербурге обсудят результаты.

Форум откроет врио главы Республики Мордовия Артем Здунов. На пленарном заседании выступят Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецов и другие представители правительства РФ.

В качестве модератора мероприятие будет вести заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Глушко. В прошлом он занимал пост первого заместителя министра просвещения Сергея Кравцова и многократно поднимал тему качества соцпитания.

На форуме будут работать три площадки, каждый из которых посвятят различным проблемам школьного питания, а также их решениям. Спикеры расскажут родителям, как они могут реализовать свои законные права по контролю за питанием и участвовать в организации общественного контроля.

На второй день мероприятия запланированы две дискуссионные площадки и четыре экспертные сессии: «Школьная столовая онлайн: какие задачи могут решать IT-технологии в школьном питании», «Власть, бизнес и общество: диалог вокруг тарелки», «Итоги работы горячей линии ОНФ «Школьный завтрак», «Кто, если не мы?»: можно ли без родителей и общественности решить проблему здорового питания. Соцсети и СМИ: как формируется мнение о школьном питании?», «Безопасность школьного питания в руках общественного инспектора: роль, место и задачи», «Индекс несъедаемости в школьной столовой: объективный показатель и руководство к действию».

Мероприятие будет проводиться в очном формате, однако есть возможность посмотреть фото-онлайн трансляцию. Желающие выступить спикеры смогут принять участие в форуме. Для этого им необходимо пройти предварительную регистрацию.

Самое интересное для школьников и родителей из Санкт-Петербурга, что подведение итогов форума состоится в Северной столице 25 августа в рамках съезда уполномоченных по правам ребенка на мероприятии «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения».

В Петербурге каждый день от родителей поступают жалобы на качество питания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Они недовольны тем, что им не позволяют попасть в столовые для личного контроля. Особо остро ситуация складывается в детских садах. Там дети в силу возраста не могут здраво оценить качество пищи.

Из-за огромного количества проблем в сфере школьного питания в соцсети «ВКонтакте» появляются сообщества, посвященные данному вопросу. Они публикуют жалобы родителей и предают их огласке. Это помогает решить некоторые проблемы, так как чиновники из районных администраций попросту игнорируют жалобы. Одним из таких сообществ является – «Школьный ревизорро».

Каждый месяц администрация сообщества составляет антирейтинг поставщиков, который формируется на основе поступивших жалоб. В июле первые три позиции заняли комбинаты «ТЗБ «Петроградская», «ТД А.П. Иванов» и «Альфа Провиант».

Лидирующую позицию заняла компания «ТЗБ «Петроградская». Недавно по её вине произошло отравление в детском саду №55 (Фрунзенский район). Пресса писала, что чиновники из районной администрации, во главе которой стоит Константин Серов, пытались замять ситуацию.

О поставщике «ТД А.П. Иванов» многократно плохо отзывались родители. Ранее «Школьный ревизорро» узнал о проблемах с питанием в образовательных учреждениях Фрунзенского района.

По вине комбината «Альфа-Провиант» в конце учебного года зафиксированы отравления в двух детских садах Калининского района. Кроме того, на плохое качество питания не раз жаловались родители.

Родители школьников города на Неве должны уделить внимание форуму и его результатам, ведь он проводится именно для них.