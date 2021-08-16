Попытки как можно скорее улететь из Афганистана из-за страха перед талибами (движение «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) привели к гибели нескольких человек в Международном аэропорту Кабула. В Сети то и дело появляются новые фото и видео того хаоса и паники, которые творятся в столице.

В настоящий момент полеты разрешены только американским военным самолетам, которые эвакуируют дипломатов. Гражданские рейсы все закрыты, поэтому жители страны рискуют в попытках каким угодно способом улететь подальше от «Исламского Эмирата».

Несколько человек погибли в давке, которую спровоцировали желающие покинуть страну. Еще как минимум четыре афганца рискнули зацепиться за стойки шасси и другие элементы конструкции самолета, но упали вниз после взлета. Хаос продолжается и неизвестно, какое количество жертв ожидает Афганистан в самом ближайшем будущем.