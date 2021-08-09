Геннадий Онищенко, российский парламентарий, в ходе разговора с журналистами ФАН отметил, что президент США Джо Байден, возможно, постоянно оговаривается из-за проблем со здоровьем.

Согласно его словам, 78-летний американский лидер, скорее всего, путается в словах из-за склерозированных сосудов мозга. Он добавил, что речь не идет о какой-то болезни, так как забывчивость, ухудшение памяти и оговорки являются следствиями старения мозга. Все это постепенно приходит с возрастом.

Народный избранник отметил, что большинство членов американского Конгресса являются людьми, возраст которых превышает семьдесят лет. Онищенко указал на то, что хоть Байден и демонстрирует высокую работоспособность, однако «имеет слабую генетику». При этом он не заметил признаков каких-либо заболеваний у президента США, когда следил за его встречей с Владимиром Путиным, лидером РФ.