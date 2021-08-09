читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Геннадий Онищенко, российский парламентарий, в ходе разговора с журналистами ФАН отметил, что президент США Джо Байден, возможно, постоянно оговаривается из-за проблем со здоровьем.

Согласно его словам, 78-летний американский лидер, скорее всего, путается в словах из-за склерозированных сосудов мозга. Он добавил, что речь не идет о какой-то болезни, так как забывчивость, ухудшение памяти и оговорки являются следствиями старения мозга. Все это постепенно приходит с возрастом.

Народный избранник отметил, что большинство членов американского Конгресса являются людьми, возраст которых превышает семьдесят лет. Онищенко указал на то, что хоть Байден и демонстрирует высокую работоспособность, однако «имеет слабую генетику». При этом он не заметил признаков каких-либо заболеваний у президента США, когда следил за его встречей с Владимиром Путиным, лидером РФ.

Вам может понравиться

Рогозин заявил, что МБР «Сармат» станет главной гарантией мирной жизни в ближайшем будущем

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале 6 августа высказался насчёт МБР «Сармат». Разработкой ракеты занимается Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева. Серийным производством ракеты займётся Красноярский машиностроительный завод
  • Анна
  • 07.08.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт “Вектора” рассказал о доле суперраспространителей коронавируса в России

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов высказался насчёт суперраспространителей коронавируса. Как ранее сообщил доктор Александр Мясников, суперраспространители – те люди, у которых
  • Анна
  • 07.08.2021
  • читать 1 минуту

Военный эксперт Жилин рассказал о роли Украины в противостоянии США и РФ

Александр Жилин, российский военный эксперт, отметил, что западные страны считают Украину не полноценным государством, а своеобразным плацдармом для осуществления различных операций, направленных против РФ. Согласно его высказываниям, проведение перестановок в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 9 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |