Министерство образования Оренбургской области начало проводить консультации с Новосибирским НИИ по вопросу повышения качества школьного питания. Чиновники прислушались к претензиям родителей и начали прорабатывать систему контроля за блюдами в региональных образовательных учреждениях. Подобного взаимодействия сторон не хватает в Петербурге, где проблема некачественной еды в школах стоит особенно остро.

Не так давно депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением заменить бесплатные завтраки в школах на ежегодную выплату. По словам Сухарева, многие дети предпочитают есть дома, а на организацию питания для детей на 2020–2023 годы федеральный центр выделяет около 205 миллиардов рублей. Иными словами, родители смогут самостоятельно тратить на продукты средства, выделяемые на каждого ребенка, считает депутат.

Тем не менее Совет Федерации не поддержал идею Сухарева. Сенаторы отметили, что власти потратили много усилий для обеспечения школьников бесплатным питанием, а идея ввести денежные сертификаты вместо обедов выглядит довольно сырой и сомнительной.

Обеспечить контроль за качеством школьного питания могут родительские комитеты. С их помощью можно работать над сокращением числа отравлений, которые в минувшем учебном году случались неоднократно. Например, инцидент произошел в школе №422 Кронштадта, где инспекторы нашли в продуктах бактерии кишечной палочки. Поставщиком питания выступала компания «ТД Профпит», оперативно сменившая название на ООО «Аркада» после инцидента. В сводках выделяется и другой случай: воспитанники детсадов № 2 и № 60 Калининского района Петербурга тоже почувствовали себя плохо, двоих пришлось положить в больницу. Учебные заведения обслуживал поставщик «Альфа-Провиант».

Родительский контроль смог бы навести порядок и в школьных пищеблоках. По рассказам бывшего повара, работавшего в компании «Артис-Детское питание», в одной из обслуживаемой комбинатом школ сотрудники столовой якобы готовили котлеты из недоеденных порций (остатков шницелей), переработанных вместе с сырым мясом. Родители настаивали на отстранении поставщика от работы с детьми, но безуспешно.

Идею организовать родительский контроль за школьным питанием положительно оценили и депутаты петербургского парламента.