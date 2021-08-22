Госкорпорация Ростех рассказала о модернизации мобильного комплекса «Планшет-М-ИР», который будет использоваться для управления огнем артиллерийских орудий в ракетных войсках стратегического назначения.

По словам Бекхана Оздоева, который возглавляет индивидуальный отдел компании, устройство сможет наводить на цели новейшие снаряды «Китолов-2М» и «Краснополь-М2». При этом планшет будет установлен на бронетранспортер для максимальной защиты от атак противника.

БТР с мобильным комплексом будет следовать за самоходными ракетными и артиллерийскими установками, а также за буксируемыми пушечными комплексами и минометами.

Оздоев также рассказал, что модернизированный «Планшет-М-ИР» получит новые функции для взаимодействия с разведывательными дронами. Ранее он лишь получал от беспилотных аппаратов координаты цели, но сейчас на него будет поступать изображение позиций противника. Кроме того, устройство сможет поддерживать связь с новейшими радиостанциями, что позволит свести к минимуму помехи и гораздо проще настраивать рабочие частоты.