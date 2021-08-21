В своем первом обращении к военнослужащим новый министр американских ВМС Карлос дель Торо перечислил основные проблемы, которые стоят перед моряками. Главным вызовом для Военно-морских сил США, по его словам, является Китай. Это государство делает все возможное, чтобы подорвать гегемонию американского флота на море, но ВМС предпримет необходимые меры для противодействия агрессии Пекина.

Еще один серьезный вызов для флота – это пандемия коронавируса. Но с ней, по мнению дель Торо, справиться гораздо проще, чем с Китаем. Достаточно сделать прививки всем морякам, чтобы исключить вспышки заражения. Нежелание участвовать в вакцинации автоматически снижает боеготовность флота, заявил новый министр.

Также он назвал одним из острых вопросов культурное разнообразие. Глава ВМС США уверен, что окружающие должны проявлять уважение к морякам, независимо от их расы, национальности и религии.

Еще один вызов – климатические изменения, с которыми можно справиться только путем наименьшего нанесения ущерба окружающей среде. Но при этом, считает дель Торо, флот должен сохранить свою боевую мощь.