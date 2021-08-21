читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своем первом обращении к военнослужащим новый министр американских ВМС Карлос дель Торо перечислил основные проблемы, которые стоят перед моряками. Главным вызовом для Военно-морских сил США, по его словам, является Китай. Это государство делает все возможное, чтобы подорвать гегемонию американского флота на море, но ВМС предпримет необходимые меры для противодействия агрессии Пекина.

Еще один серьезный вызов для флота – это пандемия коронавируса. Но с ней, по мнению дель Торо, справиться гораздо проще, чем с Китаем. Достаточно сделать прививки всем морякам, чтобы исключить вспышки заражения. Нежелание участвовать в вакцинации автоматически снижает боеготовность флота, заявил новый министр.

Также он назвал одним из острых вопросов культурное разнообразие. Глава ВМС США уверен, что окружающие должны проявлять уважение к морякам, независимо от их расы, национальности и религии.

Еще один вызов – климатические изменения, с которыми можно справиться только путем наименьшего нанесения ущерба окружающей среде. Но при этом, считает дель Торо, флот должен сохранить свою боевую мощь.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Ответ Москвы на провокацию с эсминцем Defender отобьет у НАТО желание проявлять агрессию в Арктике

Ответ России на провокацию с британским эсминцем Defender в Крыму отобьет у некоторых государств желание проявлять агрессию в Арктическом регионе. Попытки «прощупать» РФ будут продолжаться и дальше, однако после предупредительного

Советсткий истребитель МиГ-31 по-прежнему будоражит воображение уникальными характеристиками

Один из самых загадочных российских перехватчиков, создаваемых исключительно для оборонительных целей, до сих пор в некоторых аспектах остается тайной для Запада. В классификации Североатлантического альянса он называется Foxhound, но в

Подавляющее большинство американцев не одобрило бегство США из Афганистана

Американское издание The Hill опубликовало опрос, проведенный одной из исследовательских служб США. Всем его участникам задавали вопрос, одобряют ли они вывод войск из Афганистана. Утвердительно на него ответили 64 процента
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C |