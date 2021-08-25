Беспилотные аппараты Bayraktar TB2 приобрели популярность после успешных боевых действий в Нагорном Карабахе. Но российские зенитно-ракетные комплексы способны с легкостью разогнать эти дроны, прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко сообщение о появлении в РФ экспертной версии ЗРК С-350 «Витязь».

Он уверен, что данный комплекс моментально найдет своего покупателя. Возможности ЗРК позволяют уничтожать самолеты и вертолеты, но в составе эшелонированной противовоздушной обороны они успешно справятся и с турецкими БПЛА.

То же самое можно сказать и о любых других российских ЗРК. Они способны легко расправиться с различными видами беспилотников и Bayraktar TB2 не исключение.

Коротченко также пояснил, что в Карабахе у Армении не было мощной противовоздушной обороны, что и обеспечило успех «Байрактаров». Но если эти дроны нарвутся на хорошо укрепленную систему защиты с воздуха, их быстро уничтожат российские зенитно-ракетные системы.