Афганские женщины получат право покидать дом без сопровождения мужчин, а также смогут работать и учиться. Но для этого им придется носить хиджаб, заявил представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Напомним, что после сегодняшнего захвата Кабула правительство страны передало власть боевикам.

Талибы также намерены создать новое правительство, на деятельность которого смогут оказывать влияние все жители государства. Средства массовой информации получат возможность без опаски критиковать те стороны жизни страны, которые по их мнению не будут соответствовать современным реалиям.

Кроме того, в Афганистане не будет самосуда. Талибы объявили, что теперь все наказания будут применяться исключительно по решению судебных органов. Это относится к казням и забиванию камнями.