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Россия настойчиво стучит в дверь Норвегии и намеревается лишить Североатлантический альянс свободы передвижений, считает представитель Консервативной партии страны Хорек Эльвенес. Эксперт в области оборонной политики рассказывает об учениях, которые в очередной раз проводит РФ.

По его словам, Норвегия должна пристально следить за каждым движением российских войск, которые все чаще проводят свои маневры у самых границ. Если раньше стрельбы организовывались вдали от норвежских рубежей, то сейчас они с каждым разом оказываются все ближе.

Норвегия при этом не «мстит» России и не подводит свои войска к ее границам. Она пытается проводить регулярные маневры как можно дальше от РФ, чем демонстрирует предсказуемость и стабильность.

По мнению Эльвенеса, Норвегия должна как можно больше и чаще взаимодействовать с Соединенными Штатами и НАТО, так как своими силами ей не решить проблему сдерживания РФ. Автор публикации отмечает, что стремление России удержать северные широты на фоне таяния арктических льдов вполне понятно, однако для этого совсем не обязательно постоянно поддерживать напряженность в Норвегии непрекращающимся стуком в дверь.

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