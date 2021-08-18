Великие морские деятели прошлого сейчас были бы шокированы нежеланием американских ВМС защищать свои же караваны судов от возможных нападений, пишет автор издания The National Interest Джеймс Холмс. Он напоминает, что высокопоставленные лица в военно-морском ведомстве заявили, что корабли, перебрасывающие за океан рабочую силу или какие-либо товары, остаются «сами по себе», так как у флота есть более важные задачи.

Слабый противник бьет по торговле

Автор публикации, которую в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, считает, что ВМС просто упрямо не желает учиться на собственных ошибках. Чтобы не углубляться слишком уж далеко, он приводит эпизоды Второй мировой войны, в которых боевые корабли Оси потопили 500 торговых и грузовых судов Соединенных Штатов. И это только за 1942 год.

По словам автора, меньшие и соответственно слабые государства атакую больших и сильных именно на торговых артериях. Это делали не только императорская Япония или нацистская Германия во Второй мировой, но и наполеоновская Франция и даже сама Америка.

Это вполне логично, потому как если не может победить флот противника, можно нанести удар по его логистике, оставить без провианта голодную армию, перекрыть пути доставки оружия, боеприпасов и много другого, без чего падет даже самый сильный враг.

Защита караванов – первоочередная задача ВМС

В эпоху холодной войны или ее преддверия, которое наблюдается сейчас, атаки на торговые суда, на танкеры с нефтью или караваны с рабочей силой – это действия, направленные на подрыв экономики государства. Поэтому оно должно защищать свои корабли с привлечением военно-морских сил. Идеальный способ – собирать несколько судов в караван и приставлять к ним эсминцы или фрегаты в качестве сопровождения.

Огромный современный флот Соединенных Штатов не особо озабочен защитой своих караванов. У него есть более солидные задачи – рассредоточиться по всему свету и дожидаться, пока одна из соперничающих флотилий либо кто-то из потенциальных противников не рискнет на них напасть. В это же время суда с грузами и рабочей силой он оставляет без своего контроля.

Автор отмечает, что США уже не в первый раз забывают историю и то, что боевой флот – это всего лишь защитник гражданских караванов. В мирное время его главное задачей является их сопровождение, а в военное – оборона от противника, желающего разорвать логистические цепочки. Но ВМС считает иначе. И поэтому в следующей войне нельзя исключать повторения 1942 года.