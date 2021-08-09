Издание The National Interest рассказало о борьбе Пентагона с советскими подводными лодками. Авторы публикации пояснили, что во времена холодной войны в Мировом океане насчитывалось несколько сотен субмарин ВМФ СССР, которые беспокоили Соединенные Штаты и НАТО. Все попытки их обнаружить не давали результатов, поэтому США пускались в самые глупые авантюры.

Именно таким абсурдом было использование против подлодок магнитов. Авторы этой идеи заявили, что главная проблема поиска советских подводных лодок – это их бесшумное передвижение под водой. Следовательно, необходимо было добавить шума, чтобы обнаружить субмарины.

В 1962 году идея была реализована и испытана. Район, в котором находилась британская подлодка HMS Auriga, забросали с самолетов магнитными устройствами. Они прикреплялись к корпусу субмарины и при движении стучали по нему. Этот стук легко обнаруживался гидролокационным оборудованием.

Испытали магниты и на советских подлодках. Некоторые из них, которые внезапно обнаружили сильный шум за бортом, решили вернуться на базы постоянной дислокации.

Несмотря на успешные испытания, США больше не использовали этот метод обнаружения подлодок. Он оказался довольно затратным – на изготовление огромного множества генераторов шума требовались деньги, причем подавляющее большинство устройств просто тонуло в море без возможности вернуть их обратно. Именно поэтому в серию магниты так и не запустили. А британская лодка Auriga после удачных тестов была вынуждена на несколько недель задержаться в доке, пока специалисты извлекали из всех технологических отверстий мелкие магнитные устройства.