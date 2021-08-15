Тактическое ядерное оружие Североатлантического альянса уже не является для России сдерживающим фактором, заявляют аналитики организации RAND. Американское издание The National Interest рассказало, почему РФ больше не опасается подобных видов вооружений.

Авторы публикации рассматривают ситуацию с нападением России на прибалтийские страны. Они считают, что Москва скорее всего будет действовать внезапно и очень быстро. При этом она рассредоточит свои войска, из-за чего даже ядерное оружие не сможет их остановить. Все дело в том, что удары будут наноситься НАТО не по крупным войсковым соединениям, а по мирным жителям Латвии, Эстонии и Литвы.

Если Соединенные Штаты атакуют российские войска тактическим ядерным оружием, то им придется несладко. В ответ Москва нанесет куда более мощный удар по всем пяти военным авиабазам США, находящимся в регионе. Вашингтону в этой ситуации придется как можно скорее сворачивать не только ядерную операцию, но и боевые действия вообще.

Аналитики RAND считают, что единственный шанс НАТО сдержать продвижение войск РФ – использование обычного, а не ядерного оружия. Вот только той техники и вооружений, которые сейчас находятся в Прибалтике, будет недостаточно для этой цели.

Напомним, что Россия называет все высказывания американских и натовских экспертов об ее вторжении в Литву, Латвию и Эстонию фантазиями. Также одна продолжает повторять, что не намерена ни на кого нападать, а перемещения войск по своей территории осуществляет исключительно для сдерживания НАТО.