Финляндия вполне может составить конкуренцию России в оборонной сфере, пишет американское издание The National Interest. Автор публикации, которую в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24, рассказывает об инновационном подходе финнов к национальной безопасности.

Военный эксперт Майкл Пек отмечает, что Финляндию довольно сильно напугала ситуация с Крымом, поэтому в 2014 году она начала внедрять в армию новые технологии. Заключаются они совсем не в мощной технике или ядерном оружии, а в подходе к оборонительным действиям.

Силы быстрого реагирования

В то время как вся Европа перешла на профессиональные армии, Финляндия по старинке довольствуется резервом. Однако она прекрасно понимает, что для сбора резерва необходимо немало времени. Поэтому помимо него, она создала так называемые силы быстрого реагирования.

Они представляют собой относительно небольшие подразделения, численность которых составляет не больше стандартной роты. Военнослужащие проходят подготовку под руководством настоящих профессионалов, поэтому являются чуть ли не «универсальными солдатами».

Подготовительный период занимает 6 месяцев, затем еще шесть идет служба в подразделениях готовности, после которых бойцы разъезжаются по домам, а их место занимают новобранцы.

В распоряжении сил быстрого реагирования имеются мощные боевые вертолеты, а также танки Leopard 2A6. Подразделения во время службы постоянно сотрудничают с полицией Финляндии и с армией, набираемой по призыву, регулярно проводят учения, которые показывают, что реагирование на любой конфликт занимает не более пары часов.

Благодаря такому подходу в случае вооруженного столкновения противник нарвется на мощное сопротивление подразделений готовности. Выносливые воины, огонь с вертолетов и танков – все это позволит удерживать врага до подхода основных сил. Однако есть у этой системы и некоторые недостатки. Самый основной из них – проблемы с подготовкой резервистов, которая застопорилась из-за создания и частой ротации подразделений быстрого реагирования.

Майкл Пек отмечает, что несмотря на это, Финляндия находится на правильном пути. Она вполне может в ближайшем будущем отработать стратегию, благодаря которой сможет давать отпор даже самым крупным армиям сравнительно небольшими силами. По мнению эксперта, эту тактику могли бы взять на вооружение и другие небольшие государства, такие, как Латвия, Эстония и Литва.