читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский флот готовит очередной неприятный сюрприз для Соединенных Штатов, пишет военный эксперт Марк Эпископос в издании The National Interest. Он сообщает, что на этот раз источником проблем для Пентагона станут подводные лодки «Ясень-М».

Россия начала строить эти субмарины еще в 90-х годах прошлого столетия, однако кризис не дал довести дело до конца. Поэтому после поступления на вооружения подлодки «Северодвинск» процесс приостановился.

В настоящий момент работы над проектом кипят. Конструкторы несколько доработали его уже в 2021 году флот получил субмарину «Казань». Также ожидается появление в распоряжении ВМФ атомохода «Новосибирск» и еще 8 лодок, находящихся на разных этапах строительства.

Главными опасностями АПЛ проекта «Ясень-М» эксперт называет их способность совершенно бесшумно перемещаться под водой, а также современное вооружение. На подлодках установлены ракеты «Калибр» и «Оникс», а в ближайшее время арсенал может пополниться и гиперзвуковыми «Цирконами».

Автор публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», напоминает, что эти ракеты разгоняются до скорости в 9 Махов, а также могут атаковать цели, расположенные на расстояние до 1 тысячи километров.

Вам может понравиться

Daily Express: Россия отправила Великобритании “зловещее послание” о крымских водах

Авторы издания Daily Express считают, что Россия направила Великобритании «зловещее послание», которое предупреждает о трудностях для Королевского флота в Чёрном море. Пересказ статьи предоставляет «ПолитРоссия». Как отмечается, некоторое время назад
  • Анна
  • 27.08.2021
  • читать 1 минуту

Юрий Кнутов: Россия своими гиперзвуковыми ракетами вынудила США вернуться к тактике Второй мировой войны

Соединенные Штаты вновь вернулись к тактике Второй мировой, предпочитая использовать корабли и самолеты вместо передовых видов оружия. Об этом в беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Беспилотник ВСУ атаковал мирный населенный пункт в Донбассе

Беспилотный аппарат, принадлежащий ВСУ, сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Васильевка в самопровозглашенной ДНР. Информацию об этом озвучили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |