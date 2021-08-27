Российский флот готовит очередной неприятный сюрприз для Соединенных Штатов, пишет военный эксперт Марк Эпископос в издании The National Interest. Он сообщает, что на этот раз источником проблем для Пентагона станут подводные лодки «Ясень-М».

Россия начала строить эти субмарины еще в 90-х годах прошлого столетия, однако кризис не дал довести дело до конца. Поэтому после поступления на вооружения подлодки «Северодвинск» процесс приостановился.

В настоящий момент работы над проектом кипят. Конструкторы несколько доработали его уже в 2021 году флот получил субмарину «Казань». Также ожидается появление в распоряжении ВМФ атомохода «Новосибирск» и еще 8 лодок, находящихся на разных этапах строительства.

Главными опасностями АПЛ проекта «Ясень-М» эксперт называет их способность совершенно бесшумно перемещаться под водой, а также современное вооружение. На подлодках установлены ракеты «Калибр» и «Оникс», а в ближайшее время арсенал может пополниться и гиперзвуковыми «Цирконами».

Автор публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», напоминает, что эти ракеты разгоняются до скорости в 9 Махов, а также могут атаковать цели, расположенные на расстояние до 1 тысячи километров.