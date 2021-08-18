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Россия и Китай могут использовать кризис в Афганистане для манипуляций и подрыва мощи Соединенных Штатов. Иран вместе с партнером Катаром вполне может взять на себя управление падением государства, создаваемого талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации, пишет автор издания The National Interest Майя Карлин.

Иран вполне может задействовать уже хорошо обкатанную в Сирии, Ираке и в Ливане тактику создания лояльных себе и хорошо организованных вооруженных формирований. Тегеран уже неоднократно создавать многочисленные объекты в государствах, ситуация в которых дестабилизировалась по тем или иным причинам. И пока нет никаких оснований говорить, что Афганистан будет исключением.

Помимо этого, Иран вполне может закрепиться в Афганистане за счет своего сотрудничества с Китаем. Пекин активно делает инвестиции (сумма последней составила 400 миллиардов долларов) и жаждет нефти, поэтому Афганистан для него вполне может стать привлекательным объектом для вложения средств под прикрытием «мягкой силы» Тегерана.

Китай вообще намерен занять место Соединенных Штатов. Во всяком случае на это указывают захват нескольких портов не только в Азии, но и в Африке. Эксперт, публикацию которой в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, пишет, что Пекин планирует с помощью Ирана закрепиться в Средней Азии и получить доступ к недрам Афганистана, богатого газом, литием, медью и другими ресурсами.

Россия больше интересуется возможностью ослабить влияние Соединенных Штатов. Она будет интриговать и манипулировать в Средней Азии, являющейся для нее поясом безопасности, привлекая к своим действиям Китай.

Пекин далеко не по всем вопросам солидарен с Москвой, но он гарантированно поддержит ее во всем том, что поможет избавиться от слишком навязчивого американского влияния. Автор считает, что Китай и Россия будут организовывать международные саммиты, не допуская участия в них США.

По словам эксперта, долгосрочные последствия бесславного поражения Соединенных Штатов, молниеносного взятия талибами Кабула и возможные перестановки на геополитической карте будут «аукаться» США еще много лет. Хотя сейчас президент Джо Байден еще пытается сделать хорошую мину при плохой игре и рассказать о достижении всех целей. Впрочем, и сейчас в это никто не верит.

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