Соединенным Штатам не стоит так опасаться попыток России и Китая построить «убийцу авианосцев». Последние взрывные испытания корабля USS Gerald R. Ford показывают, что его не так уж просто убить. Практически рядом с корпусом авианосца был подорван заряд в 40000 футов, но никаких негативных последствий этого так и не последовало.

Автор американского издания The National Interest Питер Сучиу, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24, рассказывает, что это были уже третьи такие испытания. Каждый раз неподалеку от USS Gerald R. Ford подрывали мощный заряд взрывчатки, приближаясь к нему все ближе. Однако ни в одном из случаев не наблюдалось возгорания, пробоин, способных спровоцировать затопление или травм среди членов экипажа.

Менеджер офиса ВМС, отвечающего за программу строительства новых авианосных кораблей Брайан Меткалф заявил, что после столь успешных испытаний корабль может использоваться в самых экстремальных условиях. Также если РФ или Китай надумают атаковать его, он выдержит удар большой силы.

Автор напоминает, что в последний раз взрывные испытания авианосцев проводились еще при главе государства Джордже Буше в 1987 году. После этого подобным способом проверялось два корабля прибрежной зоны в 2016-м.

«Ракеты-убийцы» авианосцев

Впрочем, успешные испытания с 40000 футов все же не гарантируют устойчивость против ракет, которые разрабатывают основные конкуренты. К примеру, Россия уже готова принять на вооружение гиперзвуковой комплекс «Циркон», который разгоняется до скорости в 9 Махов и может преодолеть расстояние в 1,5 тысячи километров.

В Китае «убийцами авианосцев» называют сразу две межконтинентальные баллистические ракеты DF-26 и DF-21D. Они успешно прошли испытания и поразили учебную движущуюся цель с расстояния в 1000 километров.

Автор ссылается на китайского эксперта Сун Чжунпина, который заявляет, что взрыв в 40 тысяч футов был гораздо сильнее, чем удар любой боеголовкой Китая или России. Однако это утверждение можно назвать верным только в том случае, если противник удовлетвориться только одним зарядом. Если та же Россия выполнит залп несколькими «Цирконами» или запустит две-три ракеты одну за другой, авианосец может и не выдержать.

Кроме того, ракетный удар будет осуществляться на огромной гиперзвуковой скорости, которая повышает его мощность. А это тоже означает дополнительные проблемы для корабля.

Наконец, как гиперзвуковая, так и баллистическая ракета может нести импульсный либо электромагнитный заряд. В этой ситуации авианосец не спасет ничего даже в случае промаха противника. Однако способность корабля выдерживать столь мощные взрывы, сопоставимые с землетрясением в 4 балла, все же впечатляет.