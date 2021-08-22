Россия является единственной страной мира, в распоряжении которой имеются уникальные суперактивирующие торпеды ВА-111 «Шквал». Главная их особенность – способность развивать скорость, в шесть раз большую чем у любых других подобных боеприпасов.

Эксперт американского издания The National Interest Кайл Мизоками рассказывает, что эти торпеды разработали еще советские конструкторы. В середине 90-х годов прошлого столетия Россия сумела реализовать проект и представила боезаряды широкой публике. Впрочем, их характеристики она все еще продолжает держать в тайне.

В 1997 году американские инженеры попытались создать аналог торпед «Шквал», но как они не бились, секреты российской технологии разгадать все же не удалось.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», поясняет, что «Шквал» — это торпеды с ракетным двигателем. Российские специалисты в ходе их создания сумели решить главную проблему, которая заключалась в сильном сопротивлении воды. В результате было решено направить выхлоп двигателя в сторону носа боезаряда. Благодаря этому вода впереди нагревалась, превращаясь в пар и пропускала торпеду вперед. Это позволило ей развивать скорость до 200 узлов, что в 90-е годы было уникальным результатом.