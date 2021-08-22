Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия является единственной страной мира, в распоряжении которой имеются уникальные суперактивирующие торпеды ВА-111 «Шквал». Главная их особенность – способность развивать скорость, в шесть раз большую чем у любых других подобных боеприпасов.

Эксперт американского издания The National Interest Кайл Мизоками рассказывает, что эти торпеды разработали еще советские конструкторы. В середине 90-х годов прошлого столетия Россия сумела реализовать проект и представила боезаряды широкой публике. Впрочем, их характеристики она все еще продолжает держать в тайне.

В 1997 году американские инженеры попытались создать аналог торпед «Шквал», но как они не бились, секреты российской технологии разгадать все же не удалось.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», поясняет, что «Шквал» — это торпеды с ракетным двигателем. Российские специалисты в ходе их создания сумели решить главную проблему, которая заключалась в сильном сопротивлении воды. В результате было решено направить выхлоп двигателя в сторону носа боезаряда. Благодаря этому вода впереди нагревалась, превращаясь в пар и пропускала торпеду вперед. Это позволило ей развивать скорость до 200 узлов, что в 90-е годы было уникальным результатом.

Вам может понравиться

Советсткий истребитель МиГ-31 по-прежнему будоражит воображение уникальными характеристиками

Один из самых загадочных российских перехватчиков, создаваемых исключительно для оборонительных целей, до сих пор в некоторых аспектах остается тайной для Запада. В классификации Североатлантического альянса он называется Foxhound, но в

В Саратовской области от коронавируса скончались 14 вакцинированных человек

В Саратовской области от коронавирусной инфекции умерли 14 человек, которые полностью прошли вакцинацию и получили обе прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Согласно заявлению Костина, все скончавшиеся
  • Анна
  • 20.08.2021
  • читать 1 минуту

Ветеран США заявил, что позор в Афганистане останется в истории как глупость Байдена

Из-за ошибок Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана, страна оказалась под властью радикальных сил, ненавидящих Запад, заявил ветеран армии США Грег Стубе. Он пояснил, что действующая администрация нарушила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |