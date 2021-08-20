Доминирование Соединенных Штатов в мире во многом держится на ВМС страны. Зоной ответственности американского флота сегодня является практически весь мир. Флаг США можно увидеть где угодно, от Черного до Желтого моря.

Но отправлять корабли во все существующие на планете моря и океаны – это не бог весь какое достижение. Гораздо важнее способность флота пресекать любую агрессию по отношению к себе. Эксперт издания The National Interest Кайл Мизоками перечислил пять видов оружия, которое может угрожать американским ВМС в чужих морях, а также способы борьбы с ним. Его размышления в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Подводные лодки как основная угроза для кораблей США

После окончания холодной войны американские ВМС практически полностью отказались от противолодочной войны. С главным противником было покончено, а Китай в те далекие времена даже не пытался претендовать на какие-то глобальные статусы. Однако сейчас ситуация резко изменилась.

Россия весьма стремительно развивает свой подводный флот, в котором появились субмарины проектов «Ясень» и «Борей», а также дизель-электрические «Варшавянки», которые способны бесшумно подкрадываться к кораблям противника. Кроме того, РФ разрабатывает уникальные ракеты, которые могут запускаться с подлодок и нести ядерные боеголовки.

Не так быстро, но все же наращивают свой подводный флот также Китай и Северная Корея. Последняя уже имеет в своем распоряжении субмарину, способную наносить ядерные удары, поэтому США стоит задуматься о серьезной защите от этой угрозы.

Минные заслоны

Мины в настоящий момент остаются самыми дешевыми, но в то же время достаточно опасными видами вооружения, способными угрожать американскому флоту. Это подтверждается примерами – всего за три последних десятилетия именно от мин пострадали десантный корабль «Триполи», фрегат «Сэмюэл Б. Робертс», а также ракетный крейсер «Принстон».

По словам эксперта, запас мин у Китая составляет около 50-100 тысяч единиц. Немного меньше у другого потенциального противника – Ирана. И необходимо отметить, что США в случае любого конфликта с этими странами придется отправлять корабли в те районы, где обязательно будут установлены мины.

Противокорабельные ракеты: баллистические и гиперзвуковые

Китайские баллистические ракеты DF-21D и DF-26 разработаны специально для поражения американских кораблей. Они таят в себе серьезную угрозу для крупных эсминцев и авианосцев, не говоря уже о других боевых судах. С их помощью Китай намеревается противостоять «свободе судоходства», которую декларируют США, когда забредают в чужие воды с целью провокации.

Россия также не сидит на месте и делает просто огромные успехи в сфере производства гиперзвуковых ракет. Боезаряды «Циркон» и «Кинжал», которые запускаются с кораблей и истребителей соответственно, представляют серьезную угрозу американскому флоту. Они летят со скоростью выше 5-7 Махов, поэтому ни одна современная система противоракетной и противовоздушной обороны не способна ничего с ними сделать.

Изначально это вооружение казалось какой-то фантастикой или обычной выдумкой русских. Однако сегодня РФ уже приняла на вооружение «Кинжалы» и завершила весь цикл испытаний «Цирконов», поэтому США нужно срочно решать данную проблему.

Оружие направленной энергии

В этой категории автор считает наибольшей угрозой для ВМС США лазеры, которые пусть и несмело, но уже появляются на вооружении России и Китая. Эксперт отмечает, что сейчас они далеки от идеальных характеристик, однако через некоторое время вполне возможен вариант, при котором баллистические или гиперзвуковые ракеты Соединенных Штатов, направленные к берегам РФ корабли или самолеты будут в считанные секунды сжигаться мощными лазерными установками. Против этого оружия, как и против гиперзвука, в настоящий момент нет противоядия и самое время задуматься над его изобретением.