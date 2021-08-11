Россия умело поддерживает баланс в своих отношениях между Китаем и Индией, сообщает японская телерадиокомпания NHK. На публикацию издания обратили внимание на портале “Иносми”.

Автор статьи обращает внимание на то, что РФ почти в одно и то же время проводит совместные учения «Индра-2021» с индийскими военнослужащими и участвует в маневрах «Сибу/Взаимодействие — 2021» на китайской территории.

Авторы вспоминают новую Стратегию национальной безопасности РФ, подписанную президентом Владимиром Путиным в июле. Они отмечают, что этот документ подразумевает развитие отношений с Индией и Китаем в самых разных сферах деятельности. В том числе, и в вопросах обороны. Так, с Нью-Дели Москва намеревается провести двухсторонние встречи, участие в которых будут принимать министры обороны и иностранных дел.

Самым важным вопросом для Японии является приглашение Россией индийской делегации на Дальний Восток. Журналисты канала заявляют, что Москва хочет привлечь Дели к сотрудничеству на Курильских островах в рамках своей программы совместного развития экономики этого региона.