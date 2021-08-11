Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия умело поддерживает баланс в своих отношениях между Китаем и Индией, сообщает японская телерадиокомпания NHK. На публикацию издания обратили внимание на портале “Иносми”.

Автор статьи обращает внимание на то, что РФ почти в одно и то же время проводит совместные учения «Индра-2021» с индийскими военнослужащими и участвует в маневрах «Сибу/Взаимодействие — 2021» на китайской территории.

Авторы вспоминают новую Стратегию национальной безопасности РФ, подписанную президентом Владимиром Путиным в июле. Они отмечают, что этот документ подразумевает развитие отношений с Индией и Китаем в самых разных сферах деятельности. В том числе, и в вопросах обороны. Так, с Нью-Дели Москва намеревается провести двухсторонние встречи, участие в которых будут принимать министры обороны и иностранных дел.

Самым важным вопросом для Японии является приглашение Россией индийской делегации на Дальний Восток. Журналисты канала заявляют, что Москва хочет привлечь Дели к сотрудничеству на Курильских островах в рамках своей программы совместного развития экономики этого региона.

Вам может понравиться

Лукашенко заявил о возможности размещения российских военных баз в Беларуси

Если возникнет необходимость, в Белоруссии появится несколько российских военных баз. И Запад может совершенно «не париться» по этому поводу, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что в Европе сейчас

Popular Mechanics: Космические войска США готовы вступить в войну с Россией за астероиды около Луны

Американские Космические силы намерены отстаивать право на природные ресурсы, которые находятся на астероидах в окололунном пространстве, пишет издание Popular Mechanics. Оно ссылается на заявления главы оперативной группы командования этими самыми

Американский эксперт перечислил пять признаков крушения гегемонии США

Политолог Марк Кац в американском издании The National Interest заявил, что позиции Соединенных Штатов во всем мире стремительно ослабляются. Он отметил, что США претендовали на роль мирового гегемона после распада
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 11 августа – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 11 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 29 °C |