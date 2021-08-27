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Американское издание Newsweek считает, что «супер-пупер-ракета», которую расхваливал в свою бытность президентом США Дональд Трамп, не способна стать угрозой для России. Авторы публикации поясняют, что речь идет о гиперзвуковых боезарядах, которые Соединенные Штаты никак не могут запустить.

Эксперты издания заявляют, что России имеет в своем распоряжении надежные инструменты для защиты от американского гиперзвука. Это и зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей», и другие комплексы, которые научились перехватывать ракеты США еще до того, как они появились на свет.

Авторы цитируют генерального конструктора компании «Алмаз-Антей», который заявил, что современные средства противовоздушной и противоракетной обороны РФ уже способны сбивать гиперзвуковое оружие. И на его создании ученые и инженеры не намерены останавливаться.

Напомним, что Трамп заявлял о «супер-пупер-ракете», способной развивать скорость до 17 Махов. Однако в настоящий момент США мечтают хотя бы пересечь рубеж в пять чисел Маха.

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