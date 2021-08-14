Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 1904-1905 годах Японии удалось одолеть Россию, пишет китайское издание NetEasy. Авторы сразу отмечают, что те времена остались далеко позади и сегодня Стране восходящего Солнца лучше не рисковать снова связываться с РФ.

Если она все же решит это сделать и попытается, к примеру, отбить Курильские острова силовыми методами, то Россия одержит победу в вооруженном столкновении буквально за один день.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказывают, что в начале и середине минувшего столетия Япония действительно представляла собой грозную силу. Однако во Второй мировой войне она потерпела поражение вместе с нацистской Германией, а ее армия была отброшена на много десятилетий назад. Если бы не Соединенные Штаты, ВС Японии давно бы не существовало вообще.

США, являющиеся союзником Японии по Североатлантическому альянсу, размещают на ее территории свои новейшие виды вооружений. К примеру, в распоряжении Токио имеются истребители F-35, ракетные комплексы и системы ПВО производства США.

Россия не теряла времени с 1905 года и сумела создать мощнейшую собственную армию. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась после распада СССР, РФ продолжает модернизировать свои ВС, разрабатывать новейшие баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, строить самолеты, корабли и подводные лодки.

Именно поэтому для победы над Японией России будет вполне достаточно всего 24 часов. Соединенные Штаты вряд ли бросятся на помощь Токио, так как они не слишком хотят ввязываться в войну, которая может стать последней в истории человечества.

Вам может понравиться

Израиль уничтожил беспилотник “Хезболлы”, вторгшийся в воздушное пространство страны

В минувшую среду Армия обороны Израиля уничтожила беспилотный аппарат, который принадлежал движению «Хезболла». Пресс-служба военного ведомства страны озвучила подробности инцидента. Беспилотник летел из Ливана и нарушил границы воздушного пространства Израиля.

ВСУ открыто перебросила на линию фронта в Донбассе 203-мм САУ “Пион”

Украина своей переброской самоходных пушек «Пион» непосредственно на линию разграничения, грубо нарушает Минские соглашения и условия режима прекращения огня. Последние запрещают использовать столь тяжелое вооружение. Странным является тот факт, что

Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за геноцид лидерами Югославии

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за преступления против человечества Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем. Эти югославские лидеры, по мнению министра,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 августа – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 14 августа – пасмурно, до 28 °C | Подольск: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 14 августа – пасмурно, до 27 °C |