В 1904-1905 годах Японии удалось одолеть Россию, пишет китайское издание NetEasy. Авторы сразу отмечают, что те времена остались далеко позади и сегодня Стране восходящего Солнца лучше не рисковать снова связываться с РФ.

Если она все же решит это сделать и попытается, к примеру, отбить Курильские острова силовыми методами, то Россия одержит победу в вооруженном столкновении буквально за один день.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказывают, что в начале и середине минувшего столетия Япония действительно представляла собой грозную силу. Однако во Второй мировой войне она потерпела поражение вместе с нацистской Германией, а ее армия была отброшена на много десятилетий назад. Если бы не Соединенные Штаты, ВС Японии давно бы не существовало вообще.

США, являющиеся союзником Японии по Североатлантическому альянсу, размещают на ее территории свои новейшие виды вооружений. К примеру, в распоряжении Токио имеются истребители F-35, ракетные комплексы и системы ПВО производства США.

Россия не теряла времени с 1905 года и сумела создать мощнейшую собственную армию. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась после распада СССР, РФ продолжает модернизировать свои ВС, разрабатывать новейшие баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, строить самолеты, корабли и подводные лодки.

Именно поэтому для победы над Японией России будет вполне достаточно всего 24 часов. Соединенные Штаты вряд ли бросятся на помощь Токио, так как они не слишком хотят ввязываться в войну, которая может стать последней в истории человечества.