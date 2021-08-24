Немецкие пользователи в комментариях под статьей информагентства Spiegel подвергли критике слова Ангелы Меркель, канцлера Германии, о санкциях по отношению к РФ, если та начнет применять «СП-2» в виде средства шантажа.

Согласно словам одного из читателей издания, он не может понять, из-за чего возникло подобное волнение, ведь трубопровод позволит избавить «Газпром» от необходимости платить за транзит, что позитивно скажется на затратах немцев на покупку газа. При этом их не должно волновать, что Украина лишится миллиардной прибыли, так как не обязаны нести ответственность за ее бюджет.

Еще один комментатор возмутился тем, что правительство ФРГ выбрало подобострастную позицию, словно создание газопровода является каким-то правонарушением, за которое они должны перед всеми просить прощения и компенсировать кому-то убытки. Другой пользователь добавил, что теперь Украина не сможет никого шантажировать перекрытием газа.