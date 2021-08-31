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Сергей Харламов, полковник ГРУ, убитый в столице РФ киллером около 19 лет назад, сыграл значительную роль в составлении Хасавюртовских соглашений, приведших к завершению первой чеченской войны.

Данную информацию раскрыл Александр Бархатов, бывший пресс-секретарь главы Совбеза Александра Лебедя, в рамках беседы с журналистами «Ленты.ру». Он отметил, что именно Харламов передавал информацию о расстановке сил чеченцев и готовил почву для встречи представителей РФ с Асланом Масхадовым, начальником чеченского штаба.

Благодаря Хасавюртовским соглашениям, которые были подписаны ровно 25 лет назад, была подведена черта под первой чеченской войной. Однако они не помогли решить вопрос о статусе Чечни, поэтому спустя три года началась следующая чеченская кампания, в рамках которой регион вернулся в состав РФ.

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