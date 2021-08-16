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Таджикистан, Иран, Узбекистан и Туркмения активно взялись за укрепление своих границ после захвата талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации) власти в Афганистане. Эксперты считают, что несмотря на заверения боевиков, они все же начнут терроризировать соседние страны, так как ничего не умеют делать кроме войны.

Военный эксперт Александр Михайловский уверен, что совсем скоро талибы пойдут на Таджикистан. Он отмечает, что не стоит ждать штурмовых колонн. Вторжение не будет прямым и направленным на захват власти в государстве. Однако наиболее радикальные отряды все же полезут в страну и будут дестабилизировать ситуации на границе с Россией.

По мнению эксперта, тех, кто уже успел обрадоваться победе талибов и завершению войны, ждет очень сильное разочарование. Затяжной кризис в экономике страны, а также огромное количество оружия на руках рано или поздно вынудит талибов действовать радикально. И первое, что им придет в голову – это война против соседних стран. Они максимум полгода насладятся своим нынешним положением, а потом снова бросятся в бой. Поэтому заявления о мире в Афганистане делаются преждевременно.

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