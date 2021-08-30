Российские учёные обнаружили в Арктике незамерзающую солёную воду на архипелаге Северная Земля.

Как отмечается, среднегодовая температура на архипелаге – около 14 градусов ниже нуля. Здесь толщина слоя вечной мерзлоты составляет более нескольких сотен метров. В таких условиях вода однозначно должна замерзать, однако выяснилось, что это не так.

По словам учёных, обнаруженная вода не замерзает из-за своего уникального химического состава и наличия концентрированного газа. Для более точного вывода необходимо провести анализ этой воды. Отмечается также, что изучение этой воды может открыть новые возможности для поиска жизни в экстремальных условиях, к примеру, на Марсе.

Кроме того, предполагается использовать незамерзающую воду в повседневной жизни – к примеру, в пищевой промышленности и даже косметологии. Для этого нужно изучить содержащиеся в ней микроорганизмы.

О том, что на Северной Земле обнаружили незамерзающую воду, мы сообщали недавно. Открытие совершили сотрудники Института Арктики и Антарктики.