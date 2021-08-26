Российские учёные обнаружили на архипелаге Северная Земля уникальное открытие.

Как сообщается, сотрудники Института Арктики и Антарктики изучали ледяные бугры и обнаружили в недрах Арктики жидкую газонасыщенную воду. Причем эти залежи довольно большие.

Наиболее большие залежи были найдены там, где толщина слоя почвы составила около двух сотен метров. При этом находилась вода как поблизости от рек, так и весьма далеко от них. Специалисты пробурили здесь ледяные глыбы, и обнаружили воду, которая, по их словам, скорее является рассолом из газов. Эта жидкость удивительна тем, что не замерзла даже при экстремально низких температурах.

Учёные взяли пробы воды и отправили её на анализ. Скорее всего, эта вода имеет совершенно уникальный химический состав, и потому не замерзает. Предположительно, резервуары с подобной водой могут иметься и на других планетах.

Ранее мы сообщали о том, что жители северных регионов России могут получить землю в Арктике. Они могут получить участок земли площадью в один гектар.