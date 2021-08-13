Эсминец ВМС США «Росс», принимавший участие в маневрах Sea Breeze-2021 вместе с украинскими катерами, был вынужден покинуть зону учений, сообщает издание Navy Times. Авторы публикации вспоминают этот эпизод и заявляют, что все дело в действиях России.

Они рассказывают, что эсминец вместе с катерами отрабатывал отражение атак условного врага, когда экипажу поступило сообщение от российских военных. В нем говорилось, что Ross должен как можно скорее покинуть зону маневров, находящуюся слишком близко к границам территориальных вод РФ.

Американские моряки проигнорировали этот требование, однако спустя несколько минут передумали. На радарах эсминца вдруг появилась целая группа боевых самолетов, которые шли курсом как раз на зону учений. Экипаж корабля не стал дожидаться, пока летательные аппараты начнут предупредительное бомбометание, а быстро ушел из зоны маневров. После этого он на протяжении нескольких дней старался вообще не выходить из порта Одессы.