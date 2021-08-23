В параде ко Дню Независимости Украины примут участие натовские истребители, которые будут совершать полеты над Киевом. В настоящий момент известно о прибытии польских самолетов F-16, британских Eurofighter Typhoon, нескольких воздушных машин из других стран.

Кроме того, для парада привлекли еще и украинскую авиацию. Она представлена советскими истребителями Су-27 и МиГ-29, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25. Также ожидается участие транспортных самолетов Ан-32, Ил-76 и Ан-225 «Мрия».

Вместо последнего может появиться Ан-124 «Руслан». Также среди транспортников будут наиболее заметными американские самолеты MC-130 и С-27 Spartan.

В небе над украинской столицей можно будет увидеть также вертолеты Ми-14, Ми-24 и Ми-8 советского образца. Из западных винтокрылых машин ожидается присутствие EC-225LP и H-145.