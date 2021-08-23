Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В параде ко Дню Независимости Украины примут участие натовские истребители, которые будут совершать полеты над Киевом. В настоящий момент известно о прибытии польских самолетов F-16, британских Eurofighter Typhoon, нескольких воздушных машин из других стран.

Кроме того, для парада привлекли еще и украинскую авиацию. Она представлена советскими истребителями Су-27 и МиГ-29, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и штурмовиками Су-25. Также ожидается участие транспортных самолетов Ан-32, Ил-76 и Ан-225 «Мрия».

Вместо последнего может появиться Ан-124 «Руслан». Также среди транспортников будут наиболее заметными американские самолеты MC-130 и С-27 Spartan.

В небе над украинской столицей можно будет увидеть также вертолеты Ми-14, Ми-24 и Ми-8 советского образца. Из западных винтокрылых машин ожидается присутствие EC-225LP и H-145.

Вам может понравиться

Глава МИД Норвегии опровергла заявления о разрыве отношений с Россией

Норвегия контактирует с Россией больше, чем все остальные страны, заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде. Так она прокомментировала фейковое высказывание кандидата в главы правительства Йонаса Гара Стере. Стере ранее

“Талибан” обвинил правительство США в беспорядках в аэропорту Кабула

Соединенные Штаты не сумели грамотно продумать план эвакуации из Кабула, что и привело к тем событиям, которые творятся сейчас в аэропорту столицы Афганистана. Это заявление представителей движения «Талибан» (террористическая организация,

Глава Минобороны Польши обвинил Беларусь и Кремль в организации миграционного кризиса на границе

Россия в сотрудничестве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ведет на польской границе «грязную игру». Именно она спровоцировала миграционный кризис в Польше, заявил министр обороны этой страны Мариуш Блащак. Он также
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 23 августа – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 25 °C |