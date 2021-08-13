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Консул Эстонии Март Лятте на днях была выслан из РФ по обвинению в шпионаже. Он был задержан сотрудниками российских спецслужб, которые собрали неопровержимую доказательную базу. Сразу же после этого внешнеполитическое ведомство сделало официальное заявление.

«Предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России», – говорится в нем.

Эстония, как и следовало ожидать, «пошла в глухой отказ». Видеокадры она назвала «фильмом», который якобы выстроен таким образом, чтобы продемонстрировать именно то, что нужно «режиссеру».

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что никаких сомнений в шпионской деятельности эстонского консула нет и быть не может. Спецслужбы этой страны, по его мнению, весьма эффективны, несмотря на компактность. Они участвуют в многочисленных операциях Североатлантического альянса, пытаясь получить любую информацию о политическом, оборонном и экономических секторах.

Поддерживает Коротченко и эксперт Александр Жилин. Он уверен, что шпионские игры, в которые НАТО пытается втянуть РФ, не прекращались после развала Советского Союза. И Эстония является активным их участником, хотя действует не самостоятельно, а по указке своих кураторов из США.

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