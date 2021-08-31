Российская корпорация «Уралвагонзавод», входящая в государственный военно-технологический конгломерат «Ростех», объявила, что планирует начать дальнейшую модернизацию танков Т-80БВМ. Об этом сообщила пресс-служба компании на прошедшем в Москве международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Американское издание The National Interest (NI) по этому поводу пишет, что такое решение «неудивительно». По мнению обозревателя Питера Сучиу, Россия, даже активно рекламируя возможности своего новейшего основного боевого танка Т-14 «Армата», на сегодняшний день произвела лишь около двух десятков этих машин. Учитывая потенциальные затраты, могут пройти многие годы, прежде чем новые модели российских танков заменят парк устаревших машин, находящихся на вооружении.

В NI напомнили, что российские военные добились больших успехов в усовершенствовании Т-80, который был разработан и изготовлен в Советском Союзе во время «холодной войны». Этот танк был весьма продвинутым для своего времени. Когда Т-80 впервые поступил на вооружение в 1976 году, он стал лишь вторым в мире танком, оснащенным газотурбинным двигателем – после шведского Strv 103.

Т-80 постоянно модернизировался и усовершенствовался, его различные варианты экспортировались в Кипр, Египет, Пакистан и даже Южную Корею. За последние четыре с половиной десятилетия было построено около 5500 единиц этой модели.

Вариант Т-80Б был первым, кто получил серьезные улучшения, в том числе новую башню, лазерный дальномер и усиленную броню. Впервые он поступил на вооружение в 1978 году, а семь лет спустя был представлен Т-80БВ с дополнительными усовершенствованиями, в частности, с реактивной броней.

Версия Т-80БВМ была представлена в 2017 году. Она отличается улучшенной 125-мм пушкой и более мощным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. Танк также был оборудован многоканальным прицелом наводчика, прибором технического зрения механика-водителя и стабилизатором вооружения, усилен модульной реактивной броней. Т-80БВМ выпускает Омское транспортное машиностроительное предприятие, входящее в группу «Уралвагонзавод».

National Interest также отметил, что Т-80 имел ограниченное боевое использование, несмотря на большое количество произведенных танков и значительных усилий по их модернизации. «Впервые он был использован для боевых действий во время первой чеченской войны в 1994 году, и успешным это их применение назвать нельзя, так как многие танки были уничтожены в городских условиях. Танк понес огромные потери от легковооруженных партизан, и это было связано как с плохой тактикой русских, так и с фактическими недостатками в конструкции. Россия предпочла не использовать Т-80 во время Второй чеченской войны 1999 года и в российско-грузинском конфликте 2008 года», – пишет NI.

Издание заключает: «Несмотря на эти недостатки на поле боя, Москва, испытывающая нехватку денежных средств, поддерживала стареющие Т-80 и продолжала их модернизировать, а не заменять. Однако остается только гадать, какими эти танки предстанут с последними обновлениями».