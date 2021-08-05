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В информационном агентстве The National Interest отметили, что если разрабатываемый в России ПАК ДА оснастят гиперзвуковыми ракетами, то он станет серьезной угрозой для США.

Согласно словам Криса Осборна, автора материала, РФ неспроста хочет оснастить свои будущие стелс-бомбардировщики оружием с большим радиусом поражения. Он отметил, что если самолет тем или иным будет обнаружен, то ему все равно удастся уничтожить вражеские системы ПВО, сделав залп гиперзвуковыми ракетами, способными лететь со скоростью 5 Махов.

В статье также указывается, что воздушное судно получит поддержку в лице беспилотников. Данные летательные аппараты могут лететь впереди для оценки ПВО и обнаружения целей для ПАК ДА. Однако пока неизвестно, сможет ли новинка конкурировать с американским B-21, так как ее технические характеристики неизвестны.

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