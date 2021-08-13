«В то время как Запад сосредоточился на мощи передовых российских зенитных ракет, таких как С-400, ему следовало своевременно проследить за Китаем», – указывает National Interest (NI). Обозреватель этого издания Майкл Пек приводит недавние выводы британского эксперта: Китай уже опережает Россию в сфере систем противовоздушной обороны, особенно в плане современных радаров и датчиков. Представляем перевод статьи NI.

Джастин Бронк, военный эксперт из британского Королевского института объединенных служб (RUSI), в мае текущего года представил анализ российских и китайских интегрированных систем ПВО – тех многоуровневых сетей зенитных ракет (ЗРК) и радаров, которые вызывают кошмары у западных ВВС. В то время как российское зенитное вооружение, такое как С-400 (кодовое название НАТО – SA-21 Growler), обладает более высокими характеристиками, чем китайские ракеты HQ-9, у Китая больше ресурсов для разработки еще более совершенных систем.

«Несмотря на несколько более низкую технологию ЗРК по сравнению с новейшим российским SA-21, китайцы сейчас вырываются вперед с точки зрения радаров и сенсорных технологий. У них также больше возможностей для реализации настоящего объединения мультиспектральных датчиков, чем у России, из-за гораздо более мощной и развитой отечественной электронной промышленности. Достижения в сенсорной технологии подкрепляются творческим и широкомасштабным подходом к новым платформенным приложениям, включая истребители, системы ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения), высотные БПЛА и системы космического базирования»», – пишет Бронк.

«Я бы сказал, что Западу следовало бы уделять больше внимания китайским системам наряду с российскими. Хотя последние разработки России по-прежнему превосходят любые мировые аналоги, Китай в конечном итоге догонит, а затем превзойдет российские ракетные и сенсорные технологии, располагая гораздо более мощными военно-воздушными силами и экономикой, чем у России», – приводит National Interest слова британского эксперта.

Бронк считает, что военно-воздушные силы США вскоре будут серьезно ограничены в своих возможностях уже осуществляющимся улучшением системы ПВО Китая, которая будет распространяться на береговые зенитно-ракетные комплексы на материковой части страны, ракетные батареи на искусственных островах в Южно-Китайском море и более совершенное зенитное вооружение на китайских военных кораблях.

«В сочетании с быстрой модернизацией и профессионализацией ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) способность США и их союзников проецировать военно-воздушную мощь в пределах 1000 километров от материкового побережья Китая в условиях конфликта в 2020-е годы резко уменьшится при текущих тенденциях», – указано в отчете RUSI.

Но и противовоздушную оборону России нельзя недооценивать, пишет Майкл Пек. Новые ракеты для комплексов С-400 и С-300ВМ (кодовое название НАТО – SA-23 Gladiator) имеют дальность действия 400 километров [249 миль]. С-400 и С-300ВМ также могут стрелять ракетами средней и малой дальности, что позволяет им поражать цели в большем диапазоне дистанций. Это вооружение интегрировано с множеством мобильных ЗРК средней и малой дальности: SA-15, SA-17 и SA-22. Также интеграция осуществлена с переносными пусковыми установками, такими как SA-25. Кроме того, у России есть несколько цифровых радаров ПВО, работающих на разных частотах, что позволяет операторам обнаруживать малозаметные самолеты.

«В широком стратегическом плане это означает, что Россия может представить достаточно плотную и современную сеть ПВО, чтобы сделать устойчивые воздушные операции НАТО над странами Балтии и значительными частями Польши непомерно дорогостоящими на первых этапах любого военного столкновения в регионе. НАТО в значительной степени полагается на традиционные быстрые реактивные самолеты, такие как F-16, «Тайфун» и «Рафаль», для большей части своей быстро развертываемой огневой мощи. Тем самым сильная ПВО дает важное региональное преимущество для российских войск, которые полагаются на наземную артиллерию и тяжелобронированные соединения в качестве основной части своей огневой мощи. Зона действия сети ПВО также обеспечит буферную зону относительно безопасного воздушного пространства для истребителей Воздушно-космических сил России для действий против наземных сил противника на первых этапах любого столкновения, несмотря на то, что указанные истребители значительно уступают в техническом и оперативном отношении ведущим военно-воздушным силам НАТО при столкновении лицом к лицу», – пишет Бронк в отчете RUSI.

Положительным моментом для США и НАТО является то, что интегрированные сети противовоздушной обороны можно нейтрализовать, но это нелегко.

«При правильном использовании самолеты-невидимки, боеприпасы и электронные атаки могут подавить и ухудшить сеть ПВО в течение ограниченного периода времени в ограниченной области, чтобы позволить ударным группам добраться до своих целей», – отмечает Бронк.

Для НАТО проблема состоит в том, что альянс зависит от авиации, а не от многочисленных артиллерийских батарей и реактивных систем залпового огня, которые обеспечивают основную огневую мощь российской армии. Опасения по поводу того, что у НАТО нет достаточного запаса «умных бомб», и перспектива того, что российская ПВО способна сдержать ударную авиацию, подтолкнули Британию, в частности, к призывам вернуть кассетные бомбы, запрещенные международным договором.