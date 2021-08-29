ВМФ СССР на пике своего развития готовился обладать полноценными авианосцами. Россия, в силу прежде всего экономических причин, такое себе позволить не может. Как пишет The National Interest (NI), единственный российский авианосец способен выполнять лишь тренировочные и флагманские функции, сохраняя костяк палубной авиации «до лучших времен». Discover24 представляет перевод основных положений статьи NI.

Под руководством адмирала Сергея Горшкова Советский Союз построил флот, который мог бросить вызов мощи даже военно-морского флота США во время «холодной войны». Но в одной области советский флот так и не догнал Соединенные Штаты – это палубная авиация и ее носители. СССР построил только один полноценный авианосец – «Адмирал Кузнецов» – до того, как огромное государство распалось в конце 1991 года.

Сразу после этого Россия отказалась от своих четырех «тяжелых авианесущих крейсеров» типа «Киев», предназначенных для эксплуатации ударных истребителей вертикального взлета и посадки Як-41. Два огромных гибридных крейсера/авианосца были проданы Китаю как «музейные корабли», что дало Пекину значительный опыт в проектировании авианосцев. Третий корабль – «Новороссийск» – пошел на металлолом в Южной Корее, а последний в серии «Адмирал Горшков» был в конечном итоге перестроен в «чистый» авианосец для Индии и теперь служит в ВМС страны как «Викрамадитья».

Отказавшись от авианосцев вертикального взлета и посадки, Российская Федерация предпочла сохранить возможности морской авиации в виде «Адмирала Кузнецова» и морского истребителя превосходства в воздухе Су-33К Flanker-D. В этом и заключалась вся цель Кремля – сохранить возможности палубной авиации России, хотя из них остались лишь тренировочные и флагманские.

«Адмирал Кузнецов» – с его трамплином для взлета – создавался в СССР как временная мера, прежде чем перейти на гораздо более крупную конструкцию с катапультами. Система запуска с трамплина была слишком ограниченной с точки зрения полезной нагрузки авиации, а корабль не мог использовать весь спектр самолетов, таких как самолет дальнего радиолокационного обнаружения Яковлев Як-44.

В начале 1990-х годов Россия отменила разработку большей части своих самолетов морской авиации. Су-33К был среди немногих уцелевших, но это была относительно простая модификация существующего сухопутного Су-27. Как и следовало ожидать, Су-33 получил в оснащение усиленные планер и шасси, а также тормозной крюк и модифицированное крыло, что необходимо для работы с авианосца.

В последние годы Су-33К получил новые двигатели «Сатурн АФ-31Ф» и бомбовый прицел СВП-24, предназначенные для повышения точности сбрасывания бомб методом свободного падения и немного улучшенной авионики. Не исключено, что русские будут держать стареющий планер в строю еще несколько лет, но похоже, что Москва склоняется к переоснащению своих авианосных сил морской авиации – или, по крайней мере, к серьезным дополнениям – недавно возрожденными МиГами Микояна в версии МиГ-29КР Fulcrum.

Причина в том, что за все время было построено лишь около 35 самолетов Су-33. Более того, Су-33К – это крупный самолет, он больше, чем даже Grumman F-14 Tomcat, а «Адмирал Кузнецов» – сравнительно небольшой авианосец со стандартным водоизмещением около 55 000 тонн. Корабль способен обслуживать только около дюжины самолетов Су-33К на борту, тем более, что он ограничен в роли носителя из-за тяжелого подпалубного ракетного вооружения, состоящего из 12 массивных противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит». С МиГ-29КР корабль может обслуживать не менее 20 истребителей, которые не только меньше по размеру, но и гораздо более универсальны.

МиГ-29КР, созданный на основе МиГ-29М, оснащен новой РЛС и другими современными датчиками. Более того, новая версия Fulcrum не только обладает достаточно мощными ракетами «воздух-воздух» Р-77-1 и Р-73 / Р-74, но также имеет возможность высокоточного нанесения ударов, в том числе управляемыми бомбами КАБ-500 и противокорабельными ракетами Х-35.

«Кузнецов» останется единственным авианосцем России в обозримом будущем, а проект 23000Е «Шторм» – это заблуждение, которое, скорее всего, никогда не шагнет дальше чертежной доски. Лучшее, что может сделать Россия для повышения эффективности «Кузнецова», – это как можно скорее заменить Су-33 на МиГ-29КР. «Адмирал Кузнецов» никогда не будет хорошим авианосцем, но с МиГ-29КР он не будет бесполезен полностью – просто бесполезен по большей части.