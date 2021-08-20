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Президент Украины Владимир Зеленский давно должен признать, что Крым вернулся на свою историческую родину. Но у него нет для этого политической смелости, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она отметила, что украинский лидер не хочет признавать очевидные факты и поэтому продолжает плодить спекуляции на теме полуострова.

Власти Украины, по словам Поклонской, просто не могут принять выбор жителей Крыма, которые сами приняли решение воссоединиться с Россией. Поэтому они рассказывают все новые и новые басни о том, что полуостров еще вернется под контроль Киева. Хотя и сами давно понимают, что это невозможно.

Напомним, что в минувший четверг в своем интервью на острове Змеиный Зеленский заявил, что крымчане будут радоваться возвращению под контроль Киева. Российские политики и эксперты уверены, что украинский лидер выдает желаемое за действительное.

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