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Военный и пассажирский самолеты практически одновременно столкнулись в небе над Канадой с загадочными НЛО. Произошло это 31 июля в воздушном пространстве между Ньюфаундлендом и Квебеком.

О неопознанном летающем объекте сообщили экипажи военно-транспортного самолета, следовавшего из Онтарио в немецкий Кельн, и пассажирского лайнера, который летел в Амстердам из Бостона. Транспортнику при этом пришлось подниматься выше и немного менять курс, чтобы не задеть неизвестный аппарат ярко-зеленого цвета.

Очевидцы рассказали, что НЛО завис в воздухе на некоторое время, после чего залетел прямо в облако и будто растворился в нем.

Известно, что это далеко не первый случай встречи с НЛО в канадском небе. Однако власти страны сообщают, что не занимаются изучением данного явления и не собирают никакой информации о неопознанных летающих объектах.

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