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США считают свои истребители пятого поколения F-35 самыми передовыми в мире и не допускают даже мысли о конкуренции. Однако самолеты российских ВКС уже не один раз подвергали эти воздушные машины унижениям, пишут журналисты китайского издания Sohu.

В настоящий момент F-35 ждет еще один неприятный сюрприз. Россия вплотную занялась модернизацией бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Конструкторы установили на него новую силовую установку, а также оснастили современным бортовым оборудованием. Но даже не это является главной причиной ужаса США.

Все дело в том, что у российского «стратега» имеется режим форсажа, который позволяет самолету разогнаться до скорости в 1,9 числа Маха. Бомбардировщик благодаря этому может выполнить свою миссию и оперативно исчезнуть. И никакой F-35 не сможет его остановить.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что Москва намерена запустить модернизированные Ту-160 в серийное производство с нуля. И чем больше в ее распоряжении будет «Белых лебедей», тем чаще F-35 станет подвергаться унижениям.

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