Валерий Залужный, украинский генерал-майор, отметил, что страна готова к возможному полномасштабному вооруженному конфликту.

Новый главнокомандующий ВСУ разместил в соцсети «Фейсбук» сообщение, в котором решил отчитаться о начавшихся на острове Змеиный крупных военных маневрах. Он отметил, что украинская армия готова отразить любые вражеские атаки, как при полномасштабном нападении, так и при попытках захватить стратегические объекты.

Согласно его словам, вчера, 9 августа, сразу на 5 военных полигонах стартовали масштабные учения, в которых участвует командование армии Украины. Тренировка продлится ровно четыре дня. К ней были привлечены различные подразделения, которым предстоит отработать массу действий, связанных с обороной позиций от вражеских ударов.