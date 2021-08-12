Алексей Арестович, один из советников руководителя Офиса украинского президента, заявил о необходимости разделения терминов «русский» и «российский» с помощью закона.

Согласно его словам, нужно обязательно прописать в законе такие понятия как «русская культура и язык», отметив, что последний зародился именно на Украине. В рамках недавнего телеэфира он добавил, что речь идет об историческом языке страны наравне с украинским. В СМИ при этом напоминают, что, начиная с 2019 года, на Украине действует только один государственный язык.

В РФ ранее жестко раскритиковали соответствующий законопроект. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что он абсурден и лишь сеет раздор между украинцами, использующими как русский, так и украинский языки.